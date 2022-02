Corona in Dormagen : Apotheken auf Impfungen vorbereitet

Jessica Weber ist stolz auf den Impfraum in der Martinus-Apotheke in Zons. Mit Entspannungsmusik und schöner Einrichtung soll eine angenehme Atmosphäre vermittelt werden. Auch andere Dienstleistungen wie Blutdruck messen oder diskrete Kundengespräche können in dem Raum durchgeführt werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Ab Montag dürfen Apotheker gegen Corona impfen. Dafür musste viel vorbereitet werden. Die meisten Pharmazeuten warten aber vorerst ab. Über die Gründe.

Von Melanie van Schyndel

Ab kommender Woche dürfen Apotheken in Nordrhein-Westfalen auch Impfungen gegen das Coronavirus durchführen. Immer wieder wurde diese Unterstützung gefordert, gerade in Zeiten, in denen kaum Termine für eine Impfung zu bekommen waren. Das ist nun wieder anders, die Nachfrage nach (Booster-)Impfungen ist rückläufig, das hingegen Angebot groß. Viele Apotheken im Stadtgebiet sind vorbereitet, bieten aber noch keine Impfungen an. „Wir sind startklar“, sagt Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke in Zons. „Aber im Moment gibt es bei den niedergelassenen Ärzten und an vielen anderen Ecken reichlich Impfangebote, weshalb wir erst einmal auf ein Angebot verzichten werden“, führt sie weiter aus. „Wir haben aber alles vorbereitet, sodass wir sofort loslegen können, wenn sich die Situation wieder ändert.“

Nicht nur eine spezielle Schulung müssen die Pharmazeuten vorweisen, um impfen zu können, sondern auch ein passender, separater „Impf- und Beratungsraum“ mit einer Liege muss zur Verfügung stehen. In Zons wurde die Apotheke dafür eigens umgebaut. „Unser Impfraum ist sehr besonders, weil er nicht so eine sterile Atmosphäre hat wie ein Impfzentrum zum Beispiel“, sagt sie. Wie im Apothekenraum selbst ist eine beruhigende Musik aus den Lautsprechern zu hören, die ein angenehmes Gefühl vermitteln soll. „Das soll Kunden, die Rede- und Aufklärungsbedarf haben, entgegenkommen. Apotheker haben vielleicht eher die Zeit und Möglichkeit, da etwas mehr in die Tiefe zu gehen, als Ärzte im stressigen Praxisalltag.“

Info Corona-Impfung in der Apotheke Wer Alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren können sich in Apotheken impfen lassen. Impfungen für unter 12-Jährige müssen weiterhin von einem Kinderarzt durchgeführt werden. Impfstoff Apotheker dürfen mit allen in Deutschland zugelassene Vakzine nutzen. Dormagen In der Stadt konzentrieren sich viele Apotheken vorerst auf die Unterstützung in der Teststrategie. Bei Bedarf können viele adhoc impfen.

Wichtig ist Jessica Weber die Zusammenarbeit mit den Ärzten. „Wir haben hier ein gutes Netzwerk und es ist wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten“, meint sie. Deshalb sei klar, dass es wenig Sinn mache, jetzt in die Kampagne einzusteigen. „Ich möchte auf keinen Fall, dass an irgendeiner Stelle Impfstoff verfällt.“ Das versuchen auch die niedergelassenen Ärzte zu vermeiden. „Leider kommt es vor, dass Patienten sich auf mehrere Wartelisten setzten lassen. Das ist natürlich in Ordnung, aber es wäre wichtig, die anderen Termine dann abzusagen, damit kein Impfstoff weggeworfen werden muss“, sagt auch Dr. Udo Kratel, Vorsitzender des Dormagener Praxisnetzes.

Ähnlich wie in Zons wird es in der Rathaus-Apotheke in Dormagen gehandhabt. Dort ist alles vorbereitet, gegen Corona wird aber vorerst nicht geimpft. „Das Impfangebot ist sehr gut, ich habe nicht den Eindruck, dass das nötig ist“, sagt Inhaberin Carola Bley. „Wir denken, dass wir im Herbst oder wenn Auffrischungsimpfungen erfolgen müssen, starten.“ Erfahrungen hat Carola Bley schon, denn bei den Grippeschutzimpfungen im Herbst wurde in der Apotheke schon geimpft. Der Raum dafür wurde bereits vor einem Jahr eingerichtet.

Benjamin Leuffen von der Mühlenbusch-Apotheke in Nievenheim hält es grundsätzlich für gut, dass in Apotheken nun auch geimpft werden darf. „Perspektivisch ist das sinnvoll, aber ich glaube, es wird ein wenig Zeit brauchen, bis die Akzeptanz auch bei Ärzten da ist“, glaubt er. Ein Raum wird nach einem Umbau im Sommer zur Verfügung stehen, dann könne man einsteigen. Im Moment sei dies auch personell schwierig. „Das Arbeitsaufkommen bei den Impfungen verläuft ja wie die Pandemie auch wellenförmig, das ist für alle schwierig zu planen.“