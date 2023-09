Apotheke in Zons Rezeptbestellung per Briefkasteneinwurf in Stürzelberg

Für Menschen aus Stürzelberg ist es eine sehr gute Nachricht – vor allem für diejenigen, die schon etwas älter oder nicht mobil sind. Seit Montag gibt es im Edeka-Markt Am Weißen Stein einen Rezeptbriefkasten der Martinus-Apotheke in Zons. „Ich hoffe, dass das für unsere Kunden aus Stürzelberg ein guter Weg ist und wir sie so ein bisschen unterstützen können“, sagt Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke. Gemeinsam mit Markus Büttgen, Betreiber des Supermarktes, nahm sie den Briefkasten in Betrieb.