Anwohner aus Stürzelberg Weiterhin Ärger über illegal entsorgten Grünschnitt

In der Zeit vom 1. März bis zum 18. Juni 2024 seien laut Stadtverwaltung über den Mängelmelder oder sags.dormagen neun Meldungen über illegal entsorgten Grünschnitt eingegangen, drei davon beziehen sich auf Stürzelberg, zwei auf den besagten Bereich an der Brahmsstraße, eine weitere auf abgelegtes Schnittgut an den Glascontainern am Tenniscenter. Ein Hotspot liege also nicht vor.