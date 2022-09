Energie in Dormagen : Stadt soll Solarzäune bekommen

Dormagen Alternative Flächen für Solarenergie - Auf Antrag der Zentrums-Fraktion befasst sich Dormagens Planungsausschuss jetzt mit Solarzäunen für Landwirtschaft und Industrie.

Die Installation von Solarzäunen könne sicherlich als ein weiterer Baustein für das Vorankommen der Energiewende angesehen werden und sollte dementsprechend geprüft werden, erklärte die Verwaltung. Kirbach: „Dort haben wir in vielen Bereichen in Dormagen noch Defizite, die wir konsequent angehen werden. Auf wie vielen Schuldächern oder Lagerhallen gibt es in Dormagen Fotovoltaik-Module? Mit Hinblick auf die Entwicklung der Strompreise ist hier Eile geboten und wir hoffen daher auf eine kurzfristige Entscheidungs grundlage“, so Kirbach.