Wohnen in Dormagen : „Tiny Houses“ als neue Wohnform künftig möglich

Dormagen Viel mehr konnte die Zentrums-Fraktion mit ihrem Antrag zur Linderung des Wohnungsmangels kaum erreichen als eine wohlwollende Unterstützung des Planungs- und Umweltausschusses. Der unterstützt die Idee von so genannten Tiny-Houses und bei künftigen Bauprojekten in der Stadt soll dieses Modell mit berücksichtigt werden.

Die Verwaltung hatte zuvor empfohlen, nicht aktiv nach Standorten zu suchen. Denn bei den „Tiny Houses“ handelt es sich um eine experimentelle, individuelle Wohnform die auf einen beschränkten Nutzerkreis abzielt. Auf Grund der Größenordnung seien sie beispielsweise nicht familientauglich. Im Bereich Stadtplanung liege derzeit lediglich eine Anfrage nach diesem Wohn-typ vor. Trotz der geringen Nutzfläche müsse bei der Planung bedacht werden, dass auch die Tiny Houses einen nicht unwesentlichen Flächenanspruch hätten. Der Trend kommt aus den USA, der in den letzten Jahren auch in Europa populärer wird. Es handelt sich um kleine Minihäuser von rund 26 bis 50 Quadratmeter Nutzfläche. In der Regel spricht man von auf einem Trailer aufgebauten Häuschen. Bauwagen und Campingwagen werden nicht als Tiny Houses bezeichnet. Daneben gibt es fest auf den Boden gebaute Kleinsthäuschen oder Minihäuser – die massiv pder in Modulbauweise gefertigt werden können.