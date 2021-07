Antrag der CDU Dormagen : Sanierung der Friedhofs-Toiletten

Ein Blick in die Toilettenanlage auf dem Friedhof Mathias-Giesen-Straße. Foto: Stefan Schneider

Dormagen Die CDU Dormagen will flächendeckend sanierte und behindertengerechte Toiletten. Dies soll schon im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.

Jeder Ortsteil hat seine Kirche und auch einen Friedhof. Bei Letzteren hält sich der Zustand oftmals stark in Grenzen, vor allem hapert es vielfach aber an Barrierefreiheit, so dass Besucher von Friedhöfen, die mit dem Rollator oder Rollstuhl kommen und die Toilette aufsuchen wollen, vor erheblichen Problem stehen. Das will die CDU ändern. „Wir möchten, dass die Sanierung beziehungsweise die Neuerstellung von barrierefreien und behindertengerechten Toiletten auf allen Friedhöfen der Stadt Dormagen auf den Weg gebracht wird“, sagt CDU-Ratsmitglied René Schneider. Ein Ansinnen, dass in der vergangenen Sitzung des Stadtrates völlig unstreitig war. Mit diesem Thema wird sich jetzt der Verwaltungsrat der Technischen Betriebs Dormagen (TBD) befassen, der unter anderem für die Friedhöfe in der Stadt zuständig ist.

Schneider geht davon aus, dass Gelder in den Wirtschaftsplan der TBD bereits für 2022 eingestellt werden. „Die Höhe der Finanzmittel ist letztendlich nicht so wichtig, entscheidend ist, dass angefangen wird.“ Nach den Vorstellungen der CDU, sollen die Friedhofs-Toiletten unter die Lupe genommen werden und „nach und nach in Angriff genommen werden“, so Schneider. „Das muss im Einzelfall keine Neuerstellung sein, da reichen auch kleinere Maßnahmen, um eine zufriedenstellende Situation herzustellen.“