Dormagen: Ansprechpartnerin für Katholiken im Norden

Silke Linden, die neue Verwaltungsleiterin für den Seelsorgebereich Dormagen-Nord, hat ein Büro in Nievenheim. Sie lebt in Neuss-Gnadental. Foto: Anja Tinter

Dormagen Seit Anfang Mai ist die Gnadentalerin Silke Linden Verwaltungsleiterin für den Seelsorgebereich Dormagen-Nord - ein ganz neuer Beruf.

Der Beruf der Verwaltungsleiterin ist neu, so kann Silke Linden sie entsprechend ihren Ideen gestalten. "Wichtig ist mir, den hauptamtlichen Mitarbeitern zuzuhören und sie in Prozesse einzubeziehen, die ich vereinheitlichen möchte", erklärt die sympathische Neusserin. "Ich möchte vieles, was gut läuft, so beibehalten, und anderes vielleicht verbessern, dazu ist Kommunikation und Zusammenarbeit sehr wichtig", sagt sie. Auch mit den Ehrenamtlichen will sie in Kontakt treten, den KGV und die Kirchenvorstände unterstützen.