Veranstaltung in Dormagen : Top-West-Fest: Vereine können sich 150 Euro sichern

Veranstaltung in Dormagen

Dormagen Die Interessengemeinschaft (IG) Top-West hat sich zur 26. Auflage des Top-West-Festes am 13. Oktober (13 bis 18 Uhr) etwas Besonderes einfallen lassen. Bis zu 20 Vereine aus Dormagen und Umgebung können sich beim „3.

Vereine, die sich verbindlich anmelden und fest zusagen, am Fest teilzunehmen, erhalten 150 Euro für ihre (Jugend-)Kasse. Und die Clubs können sofort reagieren und sich das Geld sichern. Anmeldungen sind nämlich jetzt schon möglich. Interessierte Vereine sollten sich per E-Mail an ute.godyla@lucky-write.de wenden und dort ihre anmelden.