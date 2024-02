Anmeldungen an weiterführenden Schulen Welche Schulen in Dormagen am beliebtesten sind

Dormagen · Großen Andrang gab es in diesen Jahr an den Gymnasien im Stadtgebiet. Am Leibniz-Gymnasium soll es sogar eine zusätzliche Eingangsklasse geben. Die Stadt möchte in Zukunft Kinder aus Dormagen bei den Anmeldungen bevorzugen.

21.02.2024 , 04:50 Uhr

Die Bertha-von-Suttner.Gesamtschule in Nievenheim ist nach Schulanmeldungen erneut die beliebteste Schule in Domagen. Foto: Wolfgang Walter

Von Melanie van Schyndel