Anmeldezahlen in Dormagen Diese weiterführende Schule ist am beliebtesten

Es ist für die Schulgemeinde und vor allem für Direktoren und Rektoren mit die spannendste Zeit im Jahr: Wie gut stehen wir in der Gunst der Viertklässler-Eltern da? Nach Beendigung der Anmeldungen in der vergangenen Woche fällt die Bilanz an den weiterführenden Schulen durchaus gemischt aus: Wenig überraschend ist die Gesamtschule in Nievenheim die am stärksten nachgefragte Bildungseinrichtung in Dormagen, immer noch auf sehr schwachem Niveau bewegt sich die Rachel-Carson-Sekundarschule.