Bildung in Dormagen : Die Anmeldephase an den weiterführenden Schulen beginnt

Dormagen Die Eltern der 549 Viertklässler können ihre Kinder ab Samstag, 1. Februar, an einer der fünf weiterführenden Schulen anmelden.

Es kann vorkommen, dass mehr Schüler angemeldet werden, als die einzelne Schule aufgrund der Schulraumsituation im Rahmen der festgelegten Kapazitäten aufnehmen kann. In diesem Fall erhalten Eltern eine Mitteilung, an welcher Schule noch freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, um ihr Kind dort anzumelden. Die Schulen sind bemüht, den Wünschen der Eltern nach Möglichkeit zu entsprechen, um unangemessene Härtefälle zu vermeiden. Zur Anmeldung sind das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde und gegebenenfalls ein Nachweis über die Vormundschaft oder das Sorgerecht mitzubringen. Einige weiterführende Schulen benötigen noch schulinterne Formulare, einige auch Passfotos. Bitte informieren Sie sich über die Homepage der jeweiligen Schule über die benötigten schulinternen Unterlagen und bringen diese zur Anmeldung mit in die Schule. Ebenfalls benötigt werden das letzte Halbjahreszeugnis der 4. Klasse der Grundschule mit der Schulformempfehlung, der von der Grundschule ausgestellte Anmeldeschein sowie das von beiden Eltern ausgefüllte und unterschriebene städtische Anmeldeformular.

Eltern, die ihre Kinder an einer weiterführenden Schule in Dormagen anmelden möchten, aber nicht in Dormagen wohnen, müssen einen Anmeldeschein bei der weiterführenden Schule abholen, an der der Schüler angemeldet werden soll (es ist nur eine Anmeldung an einer Schule zulässig).