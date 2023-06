LIVE Alana Voigt unterliegt im Kandidatinnen-Duell Anissa Saysay bleibt Vorsitzende der CDU in Dormagen

Dormagen · Amtsinhaberin Anissa Saysay bleibt Chefin der CDU in Dormagen. Am Montagabend setzte sie sich mit 133 Stimmen gegen ihre Herausforderin Alana Voigt (111 Stimmen) durch. Weitere Bewerber gab es nicht. Im Vorfeld hatten sich die Lager der beiden Kandidatinnen heftige Auseinandersetzungen geliefert. Ein Rückblick auf den spannenden Wahlabend lesen Sie in unserem Live-Blog.

05.06.2023, 22:20 Uhr

Anissa Saysay (l.) und Alana Voigt traten zur Wahl der Parteivorsitzenden der CDU Dormagen an. Saysay hatte am Ende die Nase vorn. Foto: NGZ

(schum)