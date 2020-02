Angebote in Dormagen : Seniorenmittagstische als Treffpunkt

Seit einem Jahr der Hit: Der „Gohrer Mittagstisch“ beim SuS Gohr. Die Helfer Ute Feiser, Bärbel Breuer, Heinz Schneider, Patricia Eckmeier und Ingeborg Gutenberg (v.l.) teilten zum Start das Essen aus. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen In Dormagen-Mitte, Horrem, Hackenbroich, Gohr und Delhoven gibt es große Resonanz auf die Essens-Angebote.

Die „Mittagstische“ in mehreren Stadtteilen Dormagens „boomen“. „Die Resonanz ist allgemein sehr groß“, sagt Bärbel Breuer, Seniorenbeauftragte der Stadt. Das ist kein Wunder, schließlich vereinen die Angebote gleich mehrere positive Effekte: „Zusammen essen, sich unterhalten und dabei noch einmal andere Menschen kennenlernen“ – mit dieser Beschreibung warb die Stadt mit dem Caritasverband schon 2016 für die neu eingeführten Mittagstische im „Haus der Familie“ in Dormagen-Mitte und im Bürgerhaus Hackenbroich.

Genau ein Jahr ist es her, dass der „Gohrer Mittagstisch“ im Vereinsraum des SuS DJK Gohr gestartet wurde – und gleich lag die Zahl der Nutzer bei konstant mehr als 30. „Ich freue mich, dass das neue Angebot so gut ankommt“, sagte Harald Schlimgen, Fachbereichsleiter Bürger- und Ratsangelegenheiten bei der Stadt, Ende Februar 2019. Das „Ons Zentrum“ des Caritasverbandes aus Neuss hatte zur Premiere leckeren Schweinebraten und Kartoffelgratin mit Gurkensalat – und Nachtisch gekocht. Der Treffpunkt ist das Ziel, wie Schlimgen in Gohr sagte: „Wir schaffen damit einen Ort gelebter Nachbarschaft.“

Info Anmeldungen zu den Mittagstischen Horrem Bei Anne Schmitt bei der Awo unter 02133 49912. Hackenbroich Bei Bärbel Breuer (Stadt) unter 02133 257-255. Mitte und Gohr Bei der Caritas unter 02133 2500107 und -8. Delhoven In den Pfarrbüros des Seelsorgebereichs Dormagen-Nord, unter anderem 02133 82233 und 02133 90062.

Wie Bärbel Breuer, die auch Leiterin des Büros für bürgerschaftliches Engagement ist, sagte, sei es schön, zu sehen, „dass sich auch hier neue Netzwerke bilden und über das Klönen hinaus auch konkrete Nachbarschaftshilfe angeboten wird“. Bei der Vorstellung des Projektes hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld betont: „Mit dem offenen Mittagstisch wollen wir die Teilnehmer ermuntern, alte Kontakte zu pflegen, neue zu knüpfen und ein paar schöne unterhaltsame Stunden miteinander zu verbringen.“ Beim SPD-Bürgerdialog zum Thema Soziales im Bürgerhaus Horrem wies Lierenfeld auf die gute Resonanz der Mittagstische hin: „Das Angebot bringt Senioren zusammen.“ So ist auch der Mittagstisch der Arbeiterwohlfahrt an der Friedenstraße in Horrem konzipiert: „Essen und Begegnung ermöglichen“, sagte Anne Schmitt, die Leiterin der Awo-Begegnungsstätte.

Seit Oktober 2016 bieten der Caritasverband und die Stadtverwaltung an jedem Mittwoch den Mittagstisch für Senioren im Bürgerhaus Hackenbroich und im „Haus der Familie“ in der Innenstadt an. „Von rund 40 Besuchern wird diese Begegnungsmöglichkeit regelmäßig angenommen. Dabei können wir auch schauen, wie es den älteren Menschen geht und bei Bedarf Hilfen organisieren“, sagt Breuer. „Viele Besucher kommen schon um 12 Uhr, auch wenn das Essen erst um 12.30 Uhr ausgegeben wird“, weist Jutta Warstat vom Büro für bürgerschaftliches Engagement jetzt auf das Bedürfnis an Gesprächen hin. „Wichtig ist für viele Gäste das Gefühl einer fürsorglichen Begleitung, weil sie sich alleine nicht mehr heraus trauen würden. Wir erfahren dabei auch sehr viel Dankbarkeit“, berichtete Breuer bereits in der Startphase. Für die Mahlzeit zahlen die Senioren in Hackenbroich und Gohr einen Selbstkostenbeitrag von 5,50 Euro, in dem auch Getränke wie Wasser und Kaffee enthalten sind.