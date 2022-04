Hilfsangebot in Dormagen : Das Ukraine-Café wird fortgeführt

Dormagen Das Hilfsangebot der Heilpädgogischen Praxis von Heike Zett ist über die Stadtgrenzen hinaus erfolgreich. Einmal wöchentlich findet ein Austausch statt.

Das Ukraine-Café soll über einen längeren Zeitraum weitergehen, das Programm wird alle zwei Monate neu veröffentlicht. Geplant sind dabei nicht nur Nachmittage in den Praxisräumen, sondern auch Ausflüge und Veranstaltungen. So ist am Freitag, 29. April, um 15.15 Uhr ein Ausflug in den Tannenbusch geplant. Treffen ist in der Praxis. Am 6. Mai um 15.45 findet das normale Ukraine-Café statt und am 13. Mai ist ein Picknick auf dem Spielplatz Max-Reger-Weg geplant.