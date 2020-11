Angebot in Dormagen erweitert : Urnengräber auf Hauptfriedhof

Dormagen Weil die Nachfrage steigt hat die Stadt reagiert und bietet auf dem zentralen Friedhof in Dormagen auch Urnenwahlgräber für zwei Personen.

Neben traditionellen Erdbestattungen wächst die Nachfrage nach Urnenwahlgräbern. Diese gab es bisher jedoch oftmals nur für vier Personen. Lediglich auf den Friedhöfen in Hackenbroich, Straberg, Nievenheim und Zons gibt es seit 2018 auch Urnenwahlgräber für zwei Personen. Da in der letzten Zeit vor allem der Wunsch nach dieser Grabform laut geworden ist, hat die Stadt reagiert und bietet ab sofort auch Zweier-Urnenwahlgräber auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße an. Diese Grabform ist kleiner als die bisherigen Urnenwahlgräber und erleichtert somit auch die Grabpflege.

Die Zahlen unterstreichen den Wandel in der Bestattungskultur in Dormagen überdeutlich: Vor zehn Jahren gab es 48 Prozent Erdbestattungen, also im klassischen Sarg, sowie bereits schon eine Mehrheit von 51 Prozent für Urnengräbern. Im vergangenen Jahr hat sich das Verhältnis von 30:70 Prozent noch viel deutlicher in Richtung Urnenbestattung verschoben. Warum das so ist, erklärte Markus Schink, Leiter der städtischen Friedhofsverwaltung, zuletzt so: „Es geht vielen Menschen darum, die Grabpflege für die Angehörigen so gering wie möglich zu halten. Sie wollen den Kindern oder Enkelkindern nicht zu Last fallen.“