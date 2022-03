Berufsorientierung in Dormagen : 40 Jugendliche lernen für die Zukunft

Mateusz Brudek (links hinten) und Nina Fassender (mitte) von der Bundesagentur für Arbeit mit Jugendlichen in der „Rübe“. Foto: Saskia Karbowiak

Dormagen In Zusammenarbeit mit der Diakonie Rhein-Kreis Neuss fand in der „Rübe“ in Dormagen ein Gesprächs- und Beratungsangebot der Bundesagentur für Arbeit statt. Was die Teilnehmer erfahren haben.