Analyse : Reizthema Umbenennung

Dormagen Analyse Die Politik hat vor ihren Beschluss zur Straßenumbenennung eine Anwohnerbefragung vorgeschaltet, deren Ergebnis erwartbar war

Mit Straßennamen werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um die Stadt, das Land oder Bereiche wie Wissenschaft, Kunst oder Sport verdient gemacht haben. Problematisch wird es, wenn sich diese Namensgeber später als nicht ehrenwert, gar als Mörder oder Diktatoren herausstellen. Dann wird eine Umbenennung der Straße diskutiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland viele Adolf-Hitler-Straßen in Hauptstraße und andere nicht mehr auf die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten hinweisende Namen geändert. In Dormagen geht es jetzt seit rund vier Jahren um die Umbenennung der Carl-Duisberg-Straße, die nach dem Industriellen und Mitgründer der IG Farben (später Bayer) Carl Duisberg (1861-1935) benannt wurde. Das hatten Bündnis 90/Die Grünen und Piraten/Die Linke in zwei Anträgen 2015 gefordert, da sie ihn für einen Kriegsverbrecher und den „Vater des Giftgas-Krieges“ halten, wie die Grünen jetzt noch einmal formulierten.