Dormagen : An zwei Tagen Einbrüche in vier Wohnungen

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Dormagen Mit gleich vier aktuellen Einbrüchen muss sich die Polizei befassen. An der Röntgenstraße stiegen am Dienstag Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie zwischen 21 und 22 Uhr Schränke und Kommoden und erbeuteten Schmuck. In Nievenheim trieben Einbrecher am Mittwoch ihr Unwesen. Sie hebelten um kurz nach 18 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Gerhart-Hauptmann-Straße auf. Damit lösten die Täter einen Alarm aus. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Ein Nachbar sah zwei Personen mit Rollern in Richtung „Auf der Hardt“ flüchten.