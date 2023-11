„Aktionsbündnis Praxenkollaps“ Hohe Arbeitsbelastung in Dormagens Arztpraxen

Immer mehr Bürokratie, Personalmangel, ungerechte Honorierung, aber stetig wachsender Zulauf von Patienten: Viele Arztpraxen auch in Dormagen sind am Limit. „Es gibt mittlerweile ein riesengroßes Bürokratiemonster, das von den Ärztinnen und Ärzten, aber auch von unseren Arzthelferinnen und Arzthelfern bewältigt werden muss“, sagt Bärbel Weber. Die Allgemeinmedizinerin betreibt eine Hausarztpraxis in Delhoven und ist Pressesprecherin des Dormagener Praxisnetzes. Die Tage für die Hausärzte seien lang, neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich der Versorgung der Patienten, sei so viel zu erledigen, dass viele Praxen kaum noch hinterherkämen. Das müsse dringend reduziert und verschlankt werden.