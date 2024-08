Schock für Dormagen Amazon schließt Logistikzentrum an der B9 – 350 Jobs stehen auf dem Spiel

Dormagen · Ein harter Schlag für den Wirtschaftsstandort Dormagen: Der Online-Versand Amazon kündigt an, sein Sortierzentrum an der B9 zu schließen. Rund 350 Mitarbeiter sind betroffen. Was sie von Amazon zu erwarten haben.

01.08.2024 , 15:01 Uhr

Das Sortierzentrum von Amazon in Dormagen soll geschlossen werden. Foto: Georg Salzburg(salz)