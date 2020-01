Am Augustinushaus in Dormagen : Gesundheitszentrum startet im April

In das Gesundheitszentrum am Augustinushaus investiert die St.-Augustinus-Gruppe sechs Millionen. Vier Seniorenwohnungen sind schon ab 1. März bezugsfertig. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Nach knapp einem Jahr Bauzeit bereitet die „St.-Augustinus-Gruppe“ die Einrichtung des Gesundheitszentrums am Augustinushaus vor. In drei Monaten eröffnen die fünf Arztpraxen. Die Seniorenwohnungen sind im Februar fertig.

Das Gesundheitszentrum am Augustinushaus (GZA) der St.-Augustinus-Gruppe an der Krefelder Straße nimmt mehr und mehr Formen an. Nach dann knapp einem Jahr Bauzeit werden die Servicewohnungen bereits im Februar fertig: Schon ab dem 1. März sollen die insgesamt vier barrierefreien Seniorenwohnungen bezogen werden. Im April folgt die Eröffnung der fünf Arztpraxen und der Drive-In-Apotheke. „Damit liegen wir genau im Zeitplan“, sagt Thomas Schindler, Einrichtungsleiter des angrenzenden Augustinushauses in Trägerschaft der St.-Augustinus-Gruppe, die rund sechs Millionen Euro in das Vorhaben investiert. Für Ende April ist eine Eröffnungsfeier geplant.

Einer der Ideengeber für das besondere Bauprojekt war Allgemeinmediziner Peter Tosetti, der gemeinsam mit seinem Kollegen Bertram Niestroj in der Arztpraxis an der Beethovenstraße tätig ist. Künftig werden die beiden Mediziner sich mit der Praxis Reimer-Huxold – zurzeit an der Krefelder Straße 3 – zusammenschließen und die neuen Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss des GZA beziehen. „Ich freue mich, dass der Bau bald abgeschlossen ist. Von vielen meiner Patientinnen und Patienten weiß ich, dass sie die Fertigstellung des Zentrums freudig erwarten“, erklärt Tosetti.

Info Das Zentrum neben dem Augustinushaus Projekt Gesundheitszentrum am Augustinushaus, Krefelder Straße Grundstück 3790 Quadratmeter Träger St.-Augustinus-Gruppe Angebote Servicewohnen, Arztpraxen, Tagesklinik mit psychiatrischer Ambulanz, Apotheke mit „Drive In“-Schalter Eröffnung Am 1. März sind vier Seniorenwohnungen bezugsfertig, im April folgt die Eröffnung der fünf Arztpraxen.

Unter dem Dach des neuen Gebäudes dreht sich alles um die Gesundheit. So gibt es im Erdgeschoss neben der Apotheke mit Drive-In-Schalter auch eine Kinderarzt- und eine Kardiologie-Praxis. Daneben werden in den oberen Geschossen eine gastroenterologische Praxis und eine für Logopädie eingerichtet. Zusätzlich wird die Tagesklinik St. Luzia, die bisher am Kreiskrankenhaus Hackenbroich zu finden ist, ebenfalls ins Gesundheitszentrum ziehen. Sie bietet als teilstationäre Einrichtung psychiatrische, psychotherapeutische sowie psychosomatische Hilfe und Beratung.

Ein besonderes Angebot – gerade für Menschen mit altersbedingten Einschränkungen – ist der Wohnraum, der im vierten Obergeschoss entsteht. Jeweils zwei barrierefreie Seniorenwohnungen mit 74 und 45 Quadratmetern sollen den Bewohnern auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Ein weiteres Plus sind die kurzen Wege zu den vielseitigen Angeboten des Gesundheitszentrums und des Seniorenheims Augustinushaus gleich nebenan. Die Mieter können den Rosengarten der Einrichtung nutzen, in der Cafeteria günstig zu Mittag essen und bei Bedarf die Tagespflege in Anspruch nehmen.

Der GZA-Bau ist für die St.-Augustinus-Gruppe ein Herzensprojekt: „Als gemeinnützige Unternehmensgruppe haben wir auch den Anspruch, der demographischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Mit dem Gesundheitszentrum am Augustinushaus stellen wir langfristig eine sichere und komfortable Versorgung der Bürger unserer Region sicher“, sagt Markus Richter, Geschäftsführer der St.-Augustinus-Gruppe. Nach der Eröffnung „stehen für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, 50 Parkplätze zur Verfügung“, wie Christian Herrmanny, Leiter der Kommunikation der St.-Augustinus-Gruppe, ausführte.