In St. Michael Dormagen : Am 35. Geburtstag in der Osternacht taufen lassen

Am 35. Geburtstag in der Osternacht taufen lassen

Dormagen Die Feier der Osternacht in St. Michael beginnt um 6 Uhr. Rund eine Stunde später steht die Erwachsenentaufe an.

Für ihn ist es „eine selbstverständliche Folge“ der gemeinsamen Entscheidung für eine kirchliche Trauung: Und so steht Martin Mudra am Ostersonntag, 21. April, frühmorgens in der Kirche St. Michael und lässt sich von Pfarrer Peter Stelten taufen. So gibt es erneut in der um 6 Uhr beginnenden Osternachtfeier rund eine Stunde später eine Erwachsenentaufe, die die Auferstehungsfeier ergänzt.