Ausbildungsförderung in Dormagen : Alunorf kooperiert mit BBZ Dormagen

Dormagen/Neuss Die Aluminium Norf GmbH aus Neuss hat eine Partnerschaft mit dem Berufsbildungszentrum Dormagen geschlossen. Beide Seiten erhoffen sich, damit qualifizierten Nachwuchskräften aus der Region den Weg in die Berufswelt zu erleichtern.

Raus aus dem Schulalltag und rein in die Unternehmen. Jugendliche können so frühzeitig Jobprofile kennenlernen und sich ein Bild über die eigenen Fähigkeiten machen. Eine aktiv gestaltete Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen kann das fördern. Alunorf Geschäftsführer Oliver Hommel ist sich sicher, mit dem Pilotprojekt auf dem richtigen Weg zu sein. „Wir haben ein großes Interesse an frischen Kräften. Wir sind ein vielfältiges Unternehmen und haben viel zu bieten. Das wollen wir den jungen Menschen in der Region auch zeigen.“