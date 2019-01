Kompromiss in Dormagen: Altpapierstreit: Bürger als Verlierer

Dormagen Der Kompromiss zwischen Stadt und EGN wird die Dormagener Geld kosten.

Nirgendwo ist schriftlich niedergelegt und vereinbart, dass die Kartons, die vor allem in der versandhandelsträchtigen Weihnachtszeit zuhauf anfallen, oder stapelweise Zeitungen und Zeitschriften, die nicht mehr in die volle grüne Tone passen, zusätzlich mitgenommen werden. Das hat Abfallentsorger EGN aber in den vergangenen Jahren so gemacht. Aus reiner Nettigkeit. Kulanz heißt das offiziell. Damit ist seit Jahresbeginn Schluss, aus Rücksicht auf die Mitarbeiter vor Ort, die die immer größer werdenden Mengen nicht mehr heben können - so die Begründung des Unternehmens. Der Aufschrei in der Dormagener Bevölkerung ließ nicht lange warten, ebenso wie die rasche Reaktion von Stadt und EGN. Jetzt gibt es also eine sechsmonatige Testphase, in der ab Februar an jedem ersten Samstag im Monat an fünf Standorten jeweils eine Stunde lang ein mobiler Altpapiercontainer steht. Ferner können Dormagener sich kostenlos eine zweite grüne Tonne besorgen. Soweit, so gut?