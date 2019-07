Altpapiercontainer in Dormagen : Altpapier: Aus der Testphase wird eine Dauerlösung

Altpapier auf einer Halde. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Dormagen Sechs Monate lang erprobten Stadt und EGN ihren Kompromiss beim Abholen von Altpapier. Er scheint praktikabel zu sein und wird beibehalten.

Am Samstag um 14.45 Uhr ist am Feuerwehrgerätehaus in Hackenbroich Schluss. Dann endet die sechsmonatiger Testphase, in der die Stadt und der Abfallentsorger EGN ausprobieren wollten, ob das Modell mit regelmäßigem Abholen von Altpapier und Kartonagen an fünf Standorten in der Stadt funktioniert. Das tut es offenbar. Denn beide Seiten sind so zufrieden mit dem bisherigen Ablauf, dass aus dem Test eine Dauerlösung wird, die allerdings zeitlich befristet ist. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, soll das bisherige Verfahren bis Ende 2020 weiterlaufen.

Dormagen-Mitte, Zons, Stürzelberg, Nievenheim und Hackenbroich, das sind die Stationen, die seit Februar von einem großen Müllfahrzeug des in Viersen ansässigen Unternehmens in dieser Reihenfolge angefahren werden. Die Mengen an Papier und Kartons, die jeweils anfallen, sind beträchtlich: drei bis vier Tonnen pro Samstag. Die Route soll im Prinzip so bleiben, weil sie sich bewährt hat. „Wir haben aus der Bevölkerung keine Änderungswünsche bekommen“, sagt Stadtsprecher Max Laufer, „mit diesen fünf Standorten erzielen wir offenbar eine gute Abdeckung.“ Veränderungen gibt es lediglich im Detail: So soll künftig die Anlieferung in Nievenheim nicht mehr auf dem Salvatorplatz erfolgen, sondern auf dem Schützenplatz – „dieser Wunsch ist an uns herangetragen worden, weil es offenbar logistisch einfacher ist“. Eventuell wird auch noch der Platz in Hackenbroich, an dem der EGN-Container steht, getauscht.

info Papier und Kartons: Der letzte „Test-Samstag“ Was Hier sammelt die EGN am Samstag, 3. August: 8 – 9 Uhr Schützenplatz in Dormagen-Mitte 9.30 – 10.30 Uhr Rheintorplatz in Zons 10.45 – 11.45 Uhr Schulparkplatz in Stürzelberg 12.30 – 13.30 Uhr Salvatorplatz in Nievenheim 13.45 – 14.45 Uhr Feuerwehrgerätehaus in Hackenbroich

Für die EGN bedeutet dieser zusätzliche Service höhere Kosten. diese werden allerdings nicht auf die Bürger abgewälzt, versichert die Stadt, die auch betont: Die Abfallgebühren werden aus diesem Grund nicht erhöht. Diese Befürchtung war vereinzelt laut geworden, als die Stadt die Einigung im Altpapier-Streit erzielt hatte.

Anfang des Jahres hatte der Altpapier-Streit die Wogen hochschlagen lassen. Für Aufregung bei vielen Dormagenern sorgte, dass das von ihnen neben die grüne Tonne gelegte, zusätzliche Altpapier und Kartonagen von den Fahrern nicht mitgenommen wurden. Dabei verhielt sich die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) vertragskonform. Schon der Abfallkalender des Vorjahres gab es her, dass klar war, nur Papier in der grüne Tonne würde mitgenommen werden. Allerdings verfuhr das Unternehmen auf Kulanz zunächst anders und pochte erst im vergangenen Winter auf die festgeschriebene Regelung. Die Folge waren Stapel aus Papier und Pappe am Straßenrand, die hingestellt und nicht abgeholt wurden.