Altenheim in Dormagen : Besuchshütte vor Seniorenzentrum Markuskirche aufgebaut

Horrem Die Bürgerstiftung Dormagen ermöglicht Begegnungen von Altenheim-Bewohnern und Angehörigen in dieser Hütte. Die erste dieser Art steht nun in Horrem und wird ab Sonntag – nach Terminabsprache – genutzt. Freie Termine erst ab Mittwoch.

Am Freitag Morgen wurde die erste „Besuchshütte“ vor einem Altenheim in Dormagen aufgebaut. Damit ist es ab Sonntag einigen Bewohnern des Seniorenzentrums Markuskirche möglich, ihre Angehörigen in sicherer Umgebung durch eine Scheibe zu sehen, ohne dass die Familien das Altenpflegeheim betreten. Möglich gemacht hat diese Hütte die Bürgerstiftung Dormagen, die mit Hilfe der Stadt Dormagen, von Sponsoren sowie der Firma „Hüsgen – der Holzprofi“ aus Hackenbroich und dem Architektenbüro Reimer das Konzept dafür entwickelt und schnell umgesetzt hat.

Melanie Klose, die Leiterin des Seniorenzentrums Markuskirche, sieht diese Begegnungs-Chance sehr positiv: „Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Bewohner dort ohne Mundschutz ihre Familie sehen können, so dass sie in die vertrauten Gesichter ihrer Lieben schauen können.“ So startet das Seniorenheim am Sonntag, wie von Bund und Ländern freigegeben, mit den ersten Besuchen – nach Terminvergabe haben die Angehörigen und Bewohner 20 Minuten Zeit füreinander, dann wird die Hütte zehn Minuten lang desinfiziert, bevor die nächste Familie dran kommt. Nach der Information durch die Einrichtungsleiterin haben die Familien sich sofort angemeldet, wie Klose erklärt: „Sonntag bis Dienstag sind schon ausgebucht, erst ab Mittwoch sind neue Termine frei.“ Die Bewohner und die Angehörigen seien sehr geduldig und sehr verständnisvoll.