Aktionstag in Dormagen Stadt lädt zum Digitaltag ein

In vielen Kommunen findet am 7. Juni der Digitaltag statt. Auch die Stadt Dormagen beteiligt sich an dem Aktionstag und bietet am Freitag, 7. Juni, zwischen 12 und 20 Uhr ein facettenreiches Programm an. Die Hauptveranstaltung wird in der Kulturhalle an Langemarkstr. 1-3, stattfinden. Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, Projekte rund um das Thema Digitalisierung kennenzulernen und mit den Projektverantwortlichen in den Austausch zu kommen.