Aktion in Rheinfeld Kita-Kinder besuchen Seniorenmittagstisch

Die Seniorenmittagstische in Nievenheim, Gohr, Stürzelberg, Hackenbroich und in der Innenstadt erfreuen sich großer Beliebtheit und sind regelmäßig ausgebucht. Zahlreiche Senioren in Dormagen nutzen die Möglichkeit, sich einmal die Woche bei einem Mittagessen unter einander auszutauschen. Er ist diesem Jahr verkündete die Stadt Dormagen einen weiteren Seniorenmittagstisch in Rheinfeld geplant zu haben. Aktionen, wie beispielsweise der Besuch der Kita-Kinder, zeigen schon jetzt, dass das neue Angebot in Rheinfeld sehr gut angenommen wird.