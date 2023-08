Aktion in Dormagen Zu Besuch beim Bio-Imker

Bereits am Sonntag öffnete Thomas Hörster aus Stürzelberg seinen Garten, um Besuchern Einblicke in seine Bio-Imkerei zu gewähren. Seit dem 26. August und bis zum 10. September gibt es in Nordrhein-Westfalen wieder Bio-Wochen, die von der Landesvereinigung Ökologischer Landbau NRW, der Landwirtschaftskammer und dem Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW veranstaltet werden. Ziel ist es, Verbrauchern Einblicke in die ökologische Landwirtschaft zu bieten und sie für „Bio“ zu sensibilisieren. Dazu öffnen Bio-Höfe, biologisch arbeitende Verwerter und der Fachhandel ihre Toren: „Erlebe Bio in der Nähe“ ist die Devise.