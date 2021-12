„Ein Funken Hoffnung“ in Dormagen : Treckerparade begeistert Zuschauer

In Gohr startete der Zug mit 95 Teilnehmern. Alle Fahrzeuge waren hell geschmückt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Bei der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ fuhren am Sonntag etliche weihnachtliche Fahrzeuge durch Dormagen. Von Gohr bis Hackenbroich wurden alle Ortsteile durchfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie van Schyndel

Am Abend des vierten Adventssonntages rollten wie bereits zuvor in anderen Orten auch die weihnachtlich beleuchteten Trecker durch das Stadtgebiet von Dormagen. Alle Ortsteile wurden bei der Aktion mit dem Namen „Ein Funken Hoffnung“ durchfahren. „Die Resonanz war überwältigend“, erzählt Organisator Dominik Grabowsky. „Überall standen Menschen am Straßenrand, ganz viele Kinder waren dabei, die alle mit leuchtenden Augen zugeschaut haben. Das war wirklich ein tolles Gefühl“, so der Unternehmer.

Insgesamt 95 Teilnehmer hatten ihre Fahrzeuge liebevoll und aufwändig geschmückt. Viele Trecker, einige kleine Lastwagen, Unimogs und sogar ein alter VW Käfer fuhren weihnachtlich herausgeputzt durch Dormagen, um den Menschen „etwas Licht in die dunkle Zeit zu bringen“, wie die mitwirkenden Landwirte sagten. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt: Lichterketten, Tannenbäume, beleuchtete Schneemänner und Nikoläuse, Rentiere und Päckchen – sogar eine Schneekanone auf dem ersten Wagen sorgte trotz des Nieselregens für weiße Flocken während des Zugs. Auch „Anna und Elsa“, die vor allem bei Kindern beliebten Figuren aus den Disney-Filmen „Die Eiskönigin“ fuhren mit. Gut gelaunt und strahlend waren sie über die gesamte Wegstrecke vorn auf einem Radlader mit dabei.

Die Eisprinzessinnen „Anna und Elsa“ waren auch mit von der Partie. Foto: Georg Salzburg (salz)

„Es hat alles ganz hervorragend funktioniert. Auch von Seiten des Ordnungsamtes, der Polizei und der freiwilligen Feuerwehren war die Zusammenarbeit super“, so Grabowski. „Darüber bin ich sehr dankbar.“ Eigentlich sollten während des Zuges noch gespendete Schokonikoläuse an Kinder und ältere Menschen verteilt werden, das war aber wegen der Zuglänge nicht möglich. „Wir werden die Spenden Montag und Dienstag in Kindergärten und Altenheimen verteilen“, erklärt Grabowski. „Die werden sich sicher auch freuen.“