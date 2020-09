Einkaufen in Dormagen : SWD hält an verkaufsoffenem Sonntag fest

SWD hält an verkaufsoffenem Sonntag fest

Einkaufen in Dormagen

Dormagen Am Sonntag, 27. September, wird des Dormagener Stadtpatrons, des heiligen Michaels, gedacht. An dem Wochenende war ursprünglich der Michaelismarkt geplant, jetzt soll daraus unter Corona-Bedingungen ein Familientag mit Unterhaltungsangeboten auf Abstand werden.

Auch nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, dem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen die Sonntagsöffnung in Wiesdorf stattzugeben, bereitet sich die Stadt Dormagen weiter auf die drei ausstehenden Termine mit verkaufsoffenem Sonntag für 2020 vor. Am Sonntag, 27. September, wird des Dormagener Stadtpatrons, des heiligen Michaels, gedacht, dessen Patronatstag zwei Tage später gefeiert wird. An dem Wochenende war ursprünglich der Michaelismarkt geplant, jetzt soll daraus unter Corona-Bedingungen ein Familientag mit Unterhaltungsangeboten auf Abstand werden.