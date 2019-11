Aktion in Dormagen : Senioren fahren an drei Tagen kostenlos Bus

Senioren fahren an drei Tagen kostenlos Bus

Aktion in Dormagen

Dormagen Aktion am 1., 7. und 20. Dezember in Dormagen.

(cw-) Freie Fahrt für die Generation 60plus: An drei verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember können Dormagener kostenlos die innerstädtischen Buslinien nutzen. Einzige Voraussetzung: Sie müssen mindestens 60 Jahre alt sein. Die Aktion am 1., 7. und 20. Dezember ist eine gemeinsame Initiative des Dormagener Seniorenbeirats, der Currenta, des Ring Centers und der Stadtbus Dormagen GmbH. „Wir möchten gerade älteren Menschen zeigen, dass Innenstadt, Märkte und Stadtteile bequem auch ohne Auto zu erreichen sind. Wir setzen mit der Schnupperaktion ein Zeichen für Mobilität im Alter“, sagt Hans-Peter Preuss, Vorsitzender des Seniorenbeirats. „Durch die Aktion möchten wir älteren Menschen die Möglichkeit geben, unseren Stadtbus besser kennenzulernen. Er ist das sicherste Verkehrsmittel, um eine Vielzahl von Orten in der Stadt zu erreichen“, sagt Stadtbus-Geschäftsführer Klaus Schmitz. Jeder Fahrgast trage zudem ein Stück zur Entlastung der Umwelt und des Straßenverkehrs bei. Die Idee zur Aktion lieferte Seniorenbeiratsmitglied Heinz Windeck. Stadtbus-Geschäftsführer Schmitz hofft, „dass wir die Senioren als Stammkunden gewinnen können.“