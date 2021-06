Projekt von Mary’s Meals : NGK packt Schulranzen für Kinder in Afrika

Die Schülerinnen und Schüler des Norbert-Gymnasiums Kechtsteden packten gemeinsam Rucksäcke für den guten Zweck. Foto: Ellen Noetzel

Knechtsteden Auch in diesem Jahr unterstützt die fünfte Jahrgangsstufe des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden wieder Kinder in Afrika mit prall gefüllten Schulranzen

Im Rahmen des Rucksackprojektes der Organisation Mary’s Meals packen die Schüler gemeinsam ihre alten Ranzen mit Schulmaterialien, Kleidung, Hygieneartikeln und Spielzeugen und spenden diese.

Eigentlich war die Aktion bereits für den Anfang des Schuljahres geplant, doch durch die Corona-Krise musste das Projekt verschoben werden. Die beiden Lehrerinnen Ellen Nötzel und Ellen Sieprath koordinieren die Aktion in Knechtsteden. Die Intention: „Wir wollen Hilfe leisten. Wir wissen, dass es Kindern in anderen Ländern der Welt schlecht geht und möchten diese voller Überzeugung unterstützen“, so Nötzel. Der Erwerb von Schulmaterial vor Ort sei zumeist schwierig und für die Familien oft unbezahlbar. Die Kinder im Empfängerland werden zudem von der internationalen Hilfsorganisation Mary’s Meals in der Schule mit einer täglichen Mahlzeit versorgt.

Im Religionsunterricht der Jahrgangsstufe fand bereits in der letzten Woche eine digitale Informationsveranstaltung für die Schüler statt. Mitglieder der Organisation stellten den Kindern das Projekt vor und beantworteten ihre Fragen. Am gestrigen Dienstag wurden die gepackten Rucksäcke dann an die Organisation übergeben. Insgesamt werden 75 Rucksäcke aus dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden nach Afrika gehen. Laut Lehrerin Ellen Nötzel seien auch die Kinder über die Aktion erfreut gewesen: „Die Resonanz war sehr positiv. Die Kinder waren bereits in der Informationsveranstaltung sehr interessiert und haben selber Vorschläge gemacht.“

Das NGK nimmt in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Aktion teil und hofft darauf, wie bereits im letzten Jahr, an den Reaktionen der Empfängerkinder teilhaben zu dürfen. „Im letzten Jahr hat die Organisation dazu einen kleinen Film gemacht, wir wissen jedoch nicht, wie es in diesem Jahr sein wird.“

Die Vision der von Mary’s Meals jedenfalls ist deutlich: „Unsere Vision ist, dass jedes Kind täglich eine Mahlzeit in der Schule erhält und dass jene, die mehr haben als sie benötigen, mit denen teilen, denen sogar das Nötigste zum Leben fehlt.“ Mary’s Meals ist eine schottische Kinderhilfsorganisation, die 2002 aus der 1992 gegründeten Scottish International Relief (SIR) entstand. Derzeit operieren die Ehrenamtler in 18 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und der Karibik.

(kiba)