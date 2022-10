Aktion in Dormagen : Bürgerstiftung startet mit ihren  Adventskalendern

Dormagen Bald ist es wieder soweit: Die Adventszeit beginnt und Weihnachten sowie das Jahresende rücken langsam näher. Dies bedeutet gleichzeitig, dass in Kürze auch wieder der Adventskalender der Bürgerstiftung erhältlich sein wird. Wo es ihn wann gibt.

Wie in jedem Jahr wird der Preis für den beliebten Kalender auf in diesem Jahr wieder bei fünf Euro liegen. Die Summe wird den Projekten der Bürgerstiftung im kommenden Jahr zugutekommen. Zu erwerben ist der Kalender ab dem 28. Oktober bis Ende November an den bekannten Verkaufsstellen sowie regelmäßigen Ständen der Bürgerstiftung – solange der Vorrat reicht.

„Wir danken in diesem Jahr ganz besonders den Schülerinnen und Schülern des Raphaelshauses, die den diesjährigen Kalender gestaltet haben“, so Thomas Fresewinkel vom Stiftungsrat der Bürgerstiftung. „Unser Dank gilt ebenso den Spendern und Sponsoren, die den Kalender und die vielen großartigen Preise zur Verfügung gestellt haben und damit den Kalender erst ermöglichen. Schauen Sie gerne an unseren Verkaufsständen vorbei und kaufen einen Kalender für sich, für Ihre Familie, Freunde und Bekannte. Es gibt auch in diesem Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen.“