Aktion in Dormagen Es grünt und blüht in der City

Zur Finanzierung des Projektes – allein die Blumenampeln schlugen mit über 11.000 Euro zu Buche – hatten SWD und CiDo zu Spenden aufgerufen. Mit Erfolg: So konnten fast 90 Prozent der Kosten für die Blumen an den Laternen durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. „Ein tolles Ergebnis, die Bandbreite der Beiträge reichte von 10 bis über 1.000 Euro“, freut sich CiDo-Vorsitzender Guido Schenk. Größter Unterstützer war das Unternehmen Currenta. Bei einer Büchsensammlung während des Frühlingsfestes kamen aber auch Kleinstbeiträge zusammen. Alle Spender mit einem Beitrag von mehr als 100 Euro sind auf Plakaten nachzulesen, die in den Geschäften der Innenstadt ausgehängt werden.