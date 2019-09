Aktion in Dormagen : Befragung zu Sicherheit und Gewalt

Aktion in Dormagen

Dormagen In 81 Kommunen, darunter Dormagen, werden 60.000 Menschen anonym befragt.

Die Zahlen allein sprechen eine positive Sprache. Laut des NRW-Innenministeriums belegen sie einen Rückgang der Gewaltkriminalität. Dennoch betont NRW-Innenminister Herbert Reul, dass „das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger noch wichtiger ist. Es bringt doch nichts, wenn es auf dem Papier sicher ist, die Leute aber Sorgen haben, wenn sie die eigenen vier Wände verlassen.“ Deshalb hat das Ministerium jetzt eine sogenannte Dunkelfeldstudie zu „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ angestoßen. Landesweit werden 60.000 Personen im Alter ab 16 Jahren anonym befragt. Vorgenommen wird die Dunkelfeldstudie vom Landeskriminalamt in Verbindung mit dem infas-Institut in Bonn.