Aktion am BBZ Dormagen : Impfbereitschaft unter Schülern steigern

Dormagen Am Berufsbildungszentrum wurde das Thema Impfen von der Schulleitung besonders vorbereitet. Am Ende stand ein Erfolg, viele Schüler ließen sich impfen.

Die Schule hatte freitags den leitenden Impfarzt Karl-Heinz Munter eingeladen, sich den Fragen von Schülern zu stellen. Weber: „In vier Gruppen haben wir insbesondere die Klassen in unser Foyer eingeladen, von denen wir wussten, dass dort die Impfquote besonders niedrig ist.“ Insgesamt sind an dem Tag über 170 Schülerinnen und Schüler gekommen und konnten dort ihre Fragen bezüglich der Corona-Schutzimpfung loswerden. Typische Fragen waren zum Beispiel: „Ich habe gehört, dass ich nicht mehr schwanger werden kann, wenn ich geimpft werde“, „Ich habe gehört, dass nach einer Impfung eine große Thrombosegefahr besteht“, „Man weiß doch gar nicht, was in einem Impfstoff drin ist. Ich habe gehört, dass bei Biontech in 20 Prozent der Impfungen nur Wasser drin ist“, oder „Ich habe gehört, dass man von einer Impfung impotent werden kann“. Impfarzt Munter „beantwortete alle Fragen mit sehr viel Empathie und Ernsthaftigkeit“, so Weber.