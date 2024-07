Sommerferien in NRW Mit der Dormagen in den Urlaub abheben

Am gestrigen Freitag war der letzte Schultag vor den Sommerferien. Es sind die längsten Ferien des ganzen Schuljahres - da bieten sich weiter entfernte Urlaubsziele förmlich an. Zumal das nasskalte Frühjahr und auch der verregnete Juni so gar keine Sommergefühle aufkommen ließen. Und so sind sicher auch einige Dormagenerinnen und Dormagener in den Urlaub gefahren oder geflogen - der Sonne entgegen. Während sich die einen durch vermutlich lange Staus Richtung Süden quälen, setzen viele auf das Flugzeug. Möglicherweise sitzen sie dann in einer Maschine, die Dormagen heißt.