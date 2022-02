Aggressiver Pilz befällt Baum in Hackenbroich : Blutbuche wird nächste Woche gefällt

Hackenbroich An der Salm-Reifferscheidt-Allee muss wieder eine große Rotbuche beseitigt werden. Drei zuvor dort gefällte Bäume hatte die Stadt ersetzt.

Nils Heinichen weiß, dass das Thema Bäume sensibel ist und die Emotionen in der Bürgerschaft dabei mitunter schnell hochkochen. Deshalb betont der Dormagener Stadtsprecher ausdrücklich, wie baumfreundlich die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung eingestellt seien. Doch in manchen Fällen müssen sie trotzdem schmerzvolle Entscheidungen treffen. Aktuell betrifft das eine große Blutbuche an der Salm-Reifferscheidt-Allee in Hackenbroich. Die muss fallen – weil sie laut Stadt mittlerweile ein Sicherheitsrisiko darstellt.