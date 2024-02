Ärztin aus Dormagen gibt Tipps „Digital Detox“ – Fasten einmal anders

Zunächst erklärt die Dormagenerin, dass es sich eher um eine Abstinenz als um das traditionelle Fasten – also den völligen Verzicht auf Speisen, Getränke und andere Genussmittel – handelt. Wichtig sei zunächst, sich den eigenen Konsum bewusst zu machen: „Jeder darf für sich selbst schauen und entscheiden, ob er mit seiner Art der Nutzung digitaler Medien zurechtkommt oder ob er sie als störend empfindet.“ Ein Grund für das „Digitale Fasten“ ist für viele Menschen die negative Auswirkung von Blaulicht, das von technischen Geräten ausgeht, und Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und Gereiztheit verursachen soll. „Durch Blaulichtfilter an Fernsehern und Smartphones wird dieses Argument entkräftet. Ratsamer ist es, mal in sich zu gehen und zu schauen: Wie lebe ich eigentlich, wie viel Bildschirmzeit habe ich und will ich das? Und auch zu analysieren, was mache ich alles mit dem Smartphone und habe ich eine Alternative?“, regt die Expertin an. „Man kann sich auch die Frage stellen, ob man wirklich ständig erreichbar sein muss.“