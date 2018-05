Dormagen: Ärger um neue Radweg-Regelung

Dormagen Es gibt reichlich Aufregung um eine neue Beschilderung in Rheinfeld. Mit der sollen Radfahrer ermuntert werden, die Straße und nicht den Radweg zu benutzen. Dort, so die Stadt, sei es für die Radler ohnehin sicherer.

Es ist gewissermaßen ein "Wanderschild", das im Laufe eines Jahres an unterschiedlichen Stellen in der Stadt aufgestellt wird. Es soll darauf aufmerksam machen, dass es keine Pflicht mehr für Radfahrer gibt, in Tempo 30-Zonen den Radweg zu benutzen. Im Gegenteil: "Auf der Straße ist es für den Radfahrer sicherer", sagt Tümmers, "das belegt auch die Unfallforschung." Das Hinweisschild ist übrigens eine Eigenkreation der Stadtverwaltung bzw. von Tümmers. Er erzählt: "Ein Bürger aus Hackenbroich hat vor einiger Zeit die Anregung gegeben, dass wir mit einem solchen Schild auf diese Regelung, die Bestandteil der Straßenverkehrsordnung ist, hinweisen könnten." Gesagt, getan: Tümmers kreierte aus dieser Idee dieses Schild. Und eine Liste mit Straßennamen, wo es rund vier Wochen aufgestellt werden sollen, um Radfahrer und Autofahrer an die Aufhebung der Benutzungspflicht zu erinnern. "Das wissen in der Tat viele nicht und regen sich dann auf", so Tümmers. Das "Wanderschild" hat die Stationen in der Stadt fast absolviert, wahrscheinlich folgt als nächstes noch die Krefelder Straße. Für die Weilerstraße, sagt Tümmers, gab es ebenfalls ein solches Sonderschild, wo auf die Einbahnstraßen-Regelung hingewiesen wurde. Ebenso werden Varianten auch bei Umleitungen eingesetzt.