Anwohner-Ärger in Dormagen : Über Pfauenstraße wird im Planungsausschuss diskutiert

Delhoven Jetzt kommt das Thema Pfauenstraße in Delhoven und eine mögliche Anbindung an die Klosterstraße/Landstraße 280 doch noch in der auslaufenden Wahlperiode auf die politische Tagesordnung.

Bereits im Januar hatte Wölm angekündigt, ein aktuelles Verkehrsgutachten im Planungsausschuss zu beantragen. Durch die Corona-Pandemie hat seitdem kein Planungsausschuss stattgefunden. Verärgert zeigten sich Anwohner, weil sie auf entsprechende Mails an die CDU-Politiker keine Antwort erhalten hatten. „Gemeldet habe ich mich nicht, da ich mehrere Telefonate intern und extern führen musste“, erklärt Wölm jetzt in ihrer Mail an Andre und Heinz-Josef Winkels. „Üblicherweise wird das bei uns in der CDU-Fraktion so gehandhabt. Leider dauerten die eingeholten Stellungnahmen auch länger.“ Um eine mögliche Anbindung wurde in Delhoven in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres intensiv gestritten.