Kritik hält in Dormagen an „Für alle Verluste der Worado haftet der Steuerzahler“

Nach Alt-Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann kritisiert nun auch das Zentrum die Worado. „Wir halten 20 Wohneinheiten als Erfolgsmeldung angesichts des Bedarfes in Dormagen für wenig angemessen“, sagt Michael Kirbach, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Dem Zentrum fehlt in der Debatte die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt „Am Schwimmbad" in Nievenheim. Zum Hintergrund: Gegen die Stimmen des Zentrums wurde im Stadtrat eine Kommanditeinlage in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Worado bewilligt, um deren Finanzkraft nach der Insolvenz des beauftragten Generalunternehmers zu stärken.