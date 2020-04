Ärger in Dormagen : Camping-Freunde fühlen sich ausgesperrt

Stürzelberg Während andere ihren Stellplatz parat machen, dürfen 30 Camper wegen Corona nicht „aufcampen“.

Am 1. April hat für Dauercamper am Rhein die schönste Zeit des Jahres begonnen. Viele Wohnwagen haben die Stellplätze bezogen, und alles ist bereit gemacht worden, um die wärmeren Temperaturen zu genießen. Das ist auch auf dem Campingplatz „Pitt Jupp“ im Grind so, trotz der Corona-Krise. „Das Ordnungsamt ist rumgefahren und hat Briefe an die Eigentümer verteilt, in denen genau steht, was erlaubt ist und was nicht“, erzählt Gaststätten- und Parzelen-Betreiber Marco Wissdorf. Dauercampern sei der Besuch ihres Platzes am Tage gestattet, heißt es in dem Schreiben. Nicht erlaubt ist hingegen die Übernachtung. Also alles gut im Grind? Nicht für alle Camper. Denn während auf drei des in vier Plätze aufgeteilten Areals die Dauercamper aktiv sind, herrscht auf Platz vier Ruhe. Sehr zum Ärger von rund 30 Campern.