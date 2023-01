Adventskalender der Bürgerstiftung Dormagen Frist zur Gewinnabholung endet

„An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Sponsorinnen und Sponsoren für die 195 tollen Preise im Wert von insgesamt ca. 8800 Euro danken, die wir überreichen konnten. Aber auch den Unterstützern, die uns wieder tatkräftig an den Verkaufsständen geholfen haben, angefangen am 28. Oktober 2022 auf dem Dormagener Wochenmarkt bis hin zum letzten Stand am 27. November 2022 im Rheinland-Klinikum in Hackenbroich, gilt unser ganz herzliches Dankeschön“, so der Projektverantwortliche Thomas Fresewinkel. „So konnten wir erneut alle 3800 Kalender verkaufen. Der Reinerlös kommt wie immer den Projekten der Bürgerstiftung, und damit allen Dormagener Bürgerinnen und Bürger, zugute. Besonders stolz sind wir, dass wir bei überall steigenden Preisen den Preis unseres Adventskalenders stabil bei fünf Euro halten konnten.“