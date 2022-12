Besinnliche Adventszeit im Eselpark Zons 24 Tage lang durften Esel und Co. ein Adentskalender-Türchen öffnen

Grundsätzlich sind die Tiere des Eselparks absolute Weihnachtsprofis und nehmen die Weihnachtszeit in vollen Zügen mit. So waren sie beispielsweise ein Teil der Lebenden Krippe in Zons oder holten den Nikolaus in Düsseldorf ab. „Im Dezember sind wir immer viel unterwegs und ich freue mich auch darüber, dass es nun etwas ruhiger wird. In den letzten Jahren sind viele Dinge natürlich auch ausgefallen, doch in diesem Jahr konnte glücklicherweise alles stattfinden“, so der Tierfreund.