ADFC-Fahrrad-Klimatest für Dormagen Fahrrad-Experte ist mit dem Ergebnis unzufrieden

Eigentlich könnte im Rathaus große Freude herrschen angesichts des doch guten Abschneidens der Stadt beim weltweit größten Fahrradklimatest, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) regelmäßig veranstaltet. Die nüchternen Zahlen: In der aktuellen Umfrage belegt Dormagen den 9. Platz von 131 teilnehmenden Städten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Insbesondere in den wichtigen Bereichen Erreichbarkeit Stadtzentrum (2,3), Öffnung Einbahnstraßen in Gegenrichtung (2,4), Zügiges Radfahren (2,5) und Wegweisung (2,7) schneidet Dormagen gut und zum Teil fast eine ganze Schulnote besser ab als vergleichbare Städte ihrer Größenordnung.