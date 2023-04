Fahrradklimatest des ADFC Dormagen eine der besten Fahrradstädte

Mit einer Verbesserung gegenüber dem letzten Test vor zwei Jahren hat sich Dormagen unter die besten Fahrrad-Städte in Deutschland platziert. Mit einer Durchschnittsnote von 3,57 (2021: 3,73) belegt Dormagen unter den 193 größten Städten in Deutschland (mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 50.000 Einwohnern) Rang 16 – notengleich mit Bremen und Wesel, die davor rangieren. „Das hätte ich nicht gedacht“, reagierte Jürgen Giese, Vorsitzender des Allgemeines Fahrradclubs in Dormagen. Sein Dachverband hat zum zehnten Mal Fahrradfahrer in über 1100 Kommunen nach ihrer Meinung gefragt. Die beste Note schaffte das beschauliche Wettringen mit 2,0; bei den Städten über 50.000 Einwohner liegt Nordhorn (2,8) vor Münster (3,0).