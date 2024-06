Von Energiepreisfiasko bis online-Betrug Hoher Beratungsbedarf bei Verbrauchern in Dormagen

Die Berbraucherzentrale in Dormagen ist eine Beratungsstelle für alle Bürgerinnen und Bürger – vielen nehmen die Angebote an. Das Jahr 2023 war für die Verbraucherberater geprägt von einigen Herausforderungen, sie Ralf Eming und Monika Orthmann jetzt berichteten. Über 3100 Mal suchten Verbraucher im vergangenen Jahr nach Rat, fast 1500 Mal musste sogar rechtlich interveniert werden. Die Themen sind vielfältig, häufig geht es um Betrugsmaschen, aber in 44 Prozent der Fälle ging es um Probleme in der Energiebranche – der mit Abstand gefragteste Beratungsinhalt. Teilweise hätten die Menschen über ein regelrechtes Energiepreisfiasko berichtet.