Abstellbahnhof Dormagen: 6000 Euro Schaden durch Graffiti an S-Bahn

6000 Euro Schaden durch Graffiti an S-Bahn

Dormagen Lokführer bemerkte Sprayer und fuhr aus dem Abstellbahnhof raus.

Hoher Sachschaden von rund 6000 Euro entstand, als unbekannte Täter am Montagmorgen um 5.45 Uhr eine S-Bahn im Abstellbahnhof Dormagen besprühten. Als der Triebfahrzeugführer (54) dies bemerkte, fuhr er aus dem Bahnhof hinaus. „Leider war es schon fast zu spät, als der Lokführer die Tat bemerkte“, teilte die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mit: Denn zwei große Schriftzüge mit rund 15 Quadratmetern beziehungsweise 20 Quadratmetern waren bereits aufgesprüht. Der 54-Jährige war erst um 5.35 Uhr in den Abstellbahnhof eingefahren. Wenige Minuten später sah er an seinem Zug drei bis vier Personen mit Sprühdosen. Nach Rücksprache mit seiner Zentrale verließ er den Abstellbahnhof und fuhr direkt nach Düsseldorf, um den Zug dort reinigen zu lassen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung ein.